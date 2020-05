Crowdselling en Wijnhuis Geyssens werken samen: “Gratis webshop voor verenigingen, om zo de kas te spijzen met wijnverkoop” Rutger Lievens

24 mei 2020

16u35 8 Aalst Het Aalsterse Wijnhuis Gheyssens werkt samen met het softwareplatform Crowdselling van Aalstenaar Lukas Van Orshoven om verenigingen een alternatieve inkomstenbron aan te bieden. “De verenigingen krijgen een gratis webshop ter beschikking om online wijn te verkopen. De vereniging is alleen verantwoordelijk voor de levering van de wijn en de promotie van de actie”, zeggen de initiatiefnemers.

De Aalsterse start-up Crowdselling biedt verenigingen de kans om online geldacties op te zetten. “Sinds januari maakten al heel wat verenigingen gebruik van het platform en de vraag blijft stijgen”, vertelt oprichter Lukas Van Orshoven. “Veel verenigingen zijn geïnteresseerd. Zo hield de Aalsterse scouts Sint-Aloysius een bijzonder succesvolle wijnactie via het platform. De scouts werkten samen met Wijnhuis Gheyssens met een totale omzet van 18.000 euro tot gevolg.”

Creative oplossingen

Zaakvoerder Marc Gheyssens van Wijnhuis Gheyssens was meteen enthousiast over de samenwerking met Crowdselling. “Deze ongewone tijden vragen om creatieve oplossingen, en door de actie van scouts Sint-Aloysius kwam ik in contact met Lukas. Daaruit is deze samenwerking gegroeid”, zegt hij.

Door COVID-19 kunnen er op dit moment geen eetfestijnen en fuiven doorgaan, waardoor veel verenigingen op zoek gaan naar alternatieve acties om hun kas te spijzen. “Crowdselling biedt verenigingen de kans om online taarten, koekjes, snoepzakjes, wijn,… te verkopen. Door de samenwerking met Wijnhuis Gheyssens zet het platform nu een volgende stap. De samenwerking met de lokale middenstand is dan ook een belangrijk aspect van het concept”, zegt Lukas.

Een eerste actie die Crowdselling en Wijnhuis Gheyssens voorstellen aan verenigingen is er een voor vaderdag. Geïnteresseerde kopers kunnen kiezen voor een standaard vaderdagpakket of kunnen zelf een of meerdere flessen wijn selecteren. Bestellen en betalen gebeurt online.

Voor meer informatie of om zelf een wijnactie te organiseren, kan u terecht op www.crowdselling.be of bij Lukas op +32 473 72 51 40.