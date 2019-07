Criterium: Jean-Marie Pfaff steelt de show in de VIP Rutger Lievens

29 juli 2019

18u02 7 Aalst Beroemde oud-wielrenners rijden ook vandaag enkele rondjes op het criterium van Aalst. Onder meer Roger De Vlaeminck, Johan Museeuw, Peter Van Petegem zitten in het peloton. Ze krijgen alle steun van oud-voetballer Jean-Marie Pfaff, die in de VIP-tent met de ene na de andere fan op de foto gaat.

Het na-Tourcriterium, dat is niet alleen naar de gele trui uit de Ronde kijken, maar ook herinneringen ophalen aan vorige rondes. Voor de profs hun wedstrijd rijden, gaat een peloton met beroemde oud-wielrenners door de straten van Aalst. “Dit is een fijne, jaarlijkse afspraak voor ons”, zegt Johan Museeuw. “Het is leuk omdat je de collega’s nog eens ziet en het is altijd een moment om eens bij te praten”, zegt hij. De ene is al wat fitter dan de andere, maar de conditie van Museeuw is prima. “Er zijn er die tot hun 80ste fietsen, dus ik kan nog wel eventjes mee”, zegt hij.