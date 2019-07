Criterium: Hartpatiënten bewijzen dat sporten nog kan na hartproblemen Rutger Lievens

29 juli 2019

16u12 7 Aalst Hartpatiëntenvereniging Harva rijdt voor de veteranen en de profs haar eigen na-Tourcriterium in Aalst. Er wordt gesport, maar niet te snel. “Had het 30°C geweest, dan hadden we onze wedstrijd moeten afblazen”, zeggen ze.

André De Grauwe is zelf hartpatiënt en zegt dat het de tiende keer is dat de Harva Cardio Tour op het criterium plaatsvindt. “41 deelnemers zijn er dit jaar. Het is warm, maar gelukkig blijven we onder de 30°C, want dan hadden we de rit moeten afblazen. Ik heb ook aan alle renners meegegeven dat we vandaag op het gemak rijden”, zegt André. “Met Harva willen we bewijzen dat je zelfs na hartproblemen op een gezonde manier aan sport kan blijven doen”, zegt hij.