Crisis mag maximum maand duren: op 3 december moet er akkoord zijn over meerjarenplanning Rutger Lievens

05 november 2019

17u30 0 Aalst Uiterlijk tegen 3 december moeten politieke partijen Open Vld, N-VA en CD&V een akkoord bereikt hebben over wat ze willen realiseren in de periode 2020-2025. Dan moet de meerjarenplanning klaar zijn.

Dat betekent dat de meerderheidspartijen nog 28 dagen hebben om een akkoord te bereiken. Dat zal niet evident zijn, want het stadsbestuur verkeert in een diepe crisis nu Ilse Uyttersprot haar bevoegdheden werden afgenomen.

In de meerjarenplanning staat opgesomd en berekend wat dit stadsbestuur wil realiseren deze bestuursperiode. De meerjarenplanning wordt gestemd op de gemeenteraad van 17 december in Aalst. Twee weken daarvoor moeten alle documenten bezorgd worden aan de gemeenteraadsleden. 3 december is dus de finale deadline. Indien dat niet lukt zijn de gevolgen niet te overzien en komt het bestuur van de stad in een soort van lopende zaken terecht.