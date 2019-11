Crisis in het stadsbestuur: “Ilse Uyttersprot (CD&V) geen schepen van Sport, Cultuur en Jeugd meer na de vele lekken in de pers” Rutger Lievens

04 november 2019

11u55 24 Aalst De crisis in het stadsbestuur van Aalst is nu compleet. Op het schepencollege van vandaag is beslist om schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) al haar bevoegdheden af te nemen. Ze blijft op papier schepen, maar de bevoegdheden Sport, Cultuur en Jeugd worden nu collectief uitgeoefend door het schepencollege. Reden: de vele lekken in de pers over de meerjarenplanning.

“Eén schepen laat de eigen agenda telkens primeren op het algemeen belang. Dat wil en zal het schepencollege van Aalst niet langer toestaan”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Binnen het college van burgemeester en schepenen werd zonet beslist om de verdeling van de bevoegdheden te herschikken. Met onmiddellijke ingang worden de beleidsdomeinen sport, cultuur, jeugd, vrije tijd, kerkfabrieken en facility onttrokken aan schepen Uyttersprot. De vermelde bevoegdheden zullen als gevolg hiervan collectief door het CBS worden uitgeoefend.”

“Haar eigen politieke agenda primeert”

“De beslissing is een gevolg van het gebrek aan vertrouwen dat zich de jongste tijd steeds nadrukkelijker manifesteert tussen de meerderheid in het college enerzijds en 1 dissidente schepen anderzijds, onder meer door het moedwillig lekken van vertrouwelijke informatie en het opzettelijk verkeerd voorstellen van cijfers en denkpistes. In een dergelijke context, waarbij één lid van de meerderheid in tal van dossiers de facto op ramkoers gaat met de stad Aalst, is het niet langer mogelijk om te functioneren in een sfeer van vertrouwen, transparantie en loyaliteit”, zegt de burgemeester.

“Deze maatregel was helaas noodzakelijk”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “De voorbije maanden hebben de meeste leden van het college zeer goed samenwerkt om het ambitieuze bestuursakkoord op een positieve manier gestalte te geven, maar telkens was er één schepen die de eigen politieke agenda liet primeren op het algemeen belang. We willen niet dat de Aalsterse verenigingen en clubs het slachtoffer worden van de politieke spelletjes en de deloyale houding van mevrouw Uyttersprot.”

Geen motie van wantrouwen tegen CD&V

“Deze bestuursploeg wil absoluut dat er voor de beleidsdomeinen, sport, cultuur, jeugd, vrije tijd, kerkfabriek en facility voldoende financiële middelen worden voorzien om de werking te garanderen, dat zal overigens eerstdaags blijken uit het Financieel Meerjarenplan”, zegt burgemeester D’Haese. “Laat alleszins duidelijk zijn dat dit geen motie van wantrouwen tegenover CD&V is, maar wel tegenover 1 bepaalde schepen van die partij. Mevrouw Uyttersprot zette zich de facto buiten de bestuursmeerderheid, en de herschikking van de bevoegdheden is in zekere zin dan ook een logisch gevolg van die niet-constructieve houding.”

Op de eerstvolgende collegevergadering na de gemeenteraad van 17 december zal het stadsbestuur de genomen beslissen opnieuw evalueren.

We konden Ilse Uyttersprot nog niet bereiken voor een reactie.