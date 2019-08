Creatievelingen recycleren oud promomateriaal Cirk! tot 300 handtassen en rugzakken Rutger Lievens

18 augustus 2019

09u55 0 Aalst Oude Cirk!-spandoeken worden dezer dagen gerecycleerd tot 300 handtassen, rugzakken en portefeuilles. Circusfestival Cirk! is van huisstijl veranderd en oude spandoeken zijn daardoor onbruikbaar. Het promomateriaal vliegt echter niet de vuilnisbak in, 100 creatievelingen gingen er in dit verlengd weekend mee aan de slag.

Het grote spandoek dat aan de Tereos-toren hing wordt verknipt in het onthaalcomplex aan de Keizershalparking. Ook kleinere spandoeken en campagnemateriaal van vorige zes edities worden verwerkt tot iets nieuws. “Het zou zonde zijn om dit weg te gooien”, zegt Elke Roosen van de stad Aalst. “Dus kwamen we bij de stad op het idee om het materiaal te recycleren.”

Sinds donderdag zitten er elke dag 25 mensen te knippen en te stikken in het onthaalcomplex. Op zondag 18 augustus is de laatste sessie van 13 tot 17 uur. Leila Boukhalfa is kostuumontwerpster en begeleidt hen. “We maken rugzakken, totebags, handtassen en vlagjes waarmee Cirk! zal versierd worden. Iemand maakte een fietstas”, zegt ze. “Sommigen konden al overweg met een stikmachine, anderen hebben nog nooit genaaid, maar er zijn mooie dingen gemaakt”, zegt ze.