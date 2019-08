Creatievelingen kunnen kantoor of atelier huren in Du Parc Rutger Lievens

14u40 3 Aalst In de vroegere kousenfabriek Du Parc in Aalst komt niet alleen een binnenspeeltuin en trampolinepark, de ontwikkelaar wil er ook ateliers en kantoren verhuren aan creatievelingen.

“‘Les Créateurs du Parc’ is een creatieve hub waar experiment, innovatieve ambities, creatief (startende) ondernemerschap en artistieke mensen samensmelten. Een plek die tot de verbeelding spreekt en waar onderlinge kruisbestuiving gestimuleerd wordt. Een creatieve plek waar de goesting aangewakkerd wordt om te creëren én te ondernemen, mensen samenkomen, dingen bedenken, maken en gepassioneerd zijn in hun vak”, zegt Silke De Bolle van Du Parc.

Bonneterie

De ontwikkelaar gelooft in de interessante dynamiek tussen industrieel erfgoed en creatieve bedrijvigheid. ‘Les Créateurs du Parc’ is een polyvalente ruimte (2 niveaus met middengang) van 1.400 vierkante meter in een historisch gebouw waar in de 20ste eeuw de fabriek ‘Bonneterie Bosteels - De Smeth NV’ kousen fabriceerde onder de merknaam ‘du Parc’, een verwijzing naar de ligging van de fabriek, vlak naast het stadspark van Aalst”, zegt De Bolle. “De creatieve hub omvat atelier-, werk- of bureau-units (diverse grootte), een galerijruimte, een tentoonstellingsgang en workshopruimte.”

100 vierkante meter

Du Parc zoekt beeldende kunstenaars, schilders, tekenaars, fotografen, designers, modeontwerpers, juweelontwerpers, innovators, film- of videomakers, ontwerpers, keramisten, grafici, instrumentenbouwers, architecten. “‘Les Créateurs du Parc’ faciliteert creatieve atelier-, werk- of bureau-units (van +/- 23 tot 100 vierkante meter of meer) voor zowel kunstenaars als creatieve ondernemers”, zegt de ontwikkelaar.

Ondertussen is de renovatie van dit stukje industrieel erfgoed volop aan de gang. De lijst met vaste huurders wordt ondertussen langer en langer. “De vaste huurders op de site Du Parc leveren een bijdrage aan het geheel: Table du Parc, Bar Labor, Fidoucia, Banzai, De Speelerij, JumpSky Aalst, Aura beauty & lifestyle, Lumberjacks, Fit Center du Parc, Wakai Kuma Karate Club, De Bonneterie, Les Créateurs du Parc en dan zijn er nog twee polyvalente sportzalen.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met silke@duparc.be.