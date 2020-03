Coronavirus: zes patiënten in afgeschermd lokaal met luchtisolatie wachten op resultaat test in ASZ Rutger Lievens

02 maart 2020

12u05 130 Aalst Zes patiënten wachten in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst op de resultaten van hun test op coronavirus COVID-19.

“Afgelopen weekend zijn er op campus Aalst twee patiënten getest op COVID-19. Die waren echter negatief”, zegt Dorien Buyst van het ASZ. “Deze ochtend zijn er bij zes patiënten nasofaryngeale wissers genomen om te testen op COVID-19. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Deze zijn naar het labo van UZ Leuven gestuurd. De patiënten worden in een afgeschermd lokaal binnen de Spoeddienst ondergebracht. Tot de resultaten van de test beschikbaar zijn, blijft de patiënt in luchtisolatie. Als de testresultaten ‘negatief’ zijn, kan de patiënt na overleg met de behandelende arts normaal gezien terug naar huis. Als de testresultaten ‘positief’ zijn, wordt de patiënt naar een referentieziekenhuis gebracht: het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel of Universitair Ziekenhuis Antwerpen.”

Voorlopig testte nog niemand positief op coronavirus in een van de ziekenhuizen in Aalst.

Meer over Aalst

gezondheid