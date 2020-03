Coronavirus: tests in Aalsterse ziekenhuizen allemaal negatief Rutger Lievens

02 maart 2020

10u05 0 Aalst Een handvol patiënten liet zich testen in het OLV-ziekenhuis en het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst, maar niemand had het coronavirus.

Van een toestroom naar de spoeddiensten is voorlopig geen sprake. “Er zijn geen grote wachtrijen. Mensen volgen de instructies goed op en consulteren eerst hun huisarts als ze zich ziek voelen”, zegt Chris Van Raemdonck van het OLV-ziekenhuis in Aalst. “We zijn voorbereid. Zo is er aan de Spoed een apart loket voor patiënten die denken dat ze besmet zijn met het coronavirus”, zegt hij.

Er kwamen wel al mensen binnen die dachten besmet te zijn geraakt met het coronavirus. “Geen tientallen, het zijn er een paar. Alle testen bleken negatief en er zijn dus nog geen patiënten met coronavirus”, zegt het OLV-ziekenhuis. Hetzelfde is te horen in het ASZ. Ook daar werden al mensen getest, maar niemand is positief.

