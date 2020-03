Coronavirus: Infodag Odisee hogeschool gaat gewoon door Rutger Lievens

02 maart 2020

14u45 0 Aalst Hogeschool Odisee laat haar infodag op onder meer campus Aalst gewoon doorgaan. “De situatie wordt nauwlettend opgevolgd. Er zijn extra handgels en papieren zakdoekjes voorzien”, zegt de hogeschool.

Nu zaterdag 7 maart houdt hogeschool Odisee, net zoals verschillende andere hogescholen en universiteiten, haar eerste infodag. Verschillende honderden jongeren worden, samen met hun ouders, verwacht. “De infodag gaat tot nader order gewoon door, maar de situatie rond het coronavirus wordt wel dagelijks gemonitord door een speciale taskforce. Er is sowieso al besloten om in gratis handgels en papieren zakdoekjes te voorzien op elk van de 6 campussen in Brussel, Schaarbeek, Dilbeek, Aalst, Gent en Sint-Niklaas”, zegt de hogeschool.

Taskforce

Alle campussen zijn tot nader order ook gewoon open. De studenten volgen gewoon les, maar de waakzaamheid is opgevoerd, volgens de bekende richtlijnen van de overheid rond hygiëne. Zeker met de infodag van komende zaterdag 7 maart in zicht. “De situatie op de zes campussen van Odisee wordt nauwlettend opgevolgd door een speciale taskforce, samengesteld uit leden van het directiecomité, de dienst Veiligheid, Gezondheid en Milieu en de dienst Communicatie. Elke dag houden zij ‘s morgens een bijeenkomst - en dat al sinds vorige week”, zegt de school.

Zakdoekjes

Vandaag besliste de taskforce om op de infodag van komende zaterdag 7 maart voor iedereen die er nood aan heeft in gratis handgel en papieren zakdoekjes te voorzien. “Odisee zal ook duidelijke hygiëne-instructies aanbrengen in alle toiletten. Op die manier wil Odisee zijn infodag in de best mogelijke omstandigheden laten verlopen, zonder dat iemand zich zorgen hoeft te maken”, klinkt het.

Voor verdere informatie over de infodag verwijst Odisee naar de specifieke webpagina errond: www.odisee.be/infodag . Er werd ook een speciaal e-mailadres gecreëerd voor wie specifieke vragen rond corona zou hebben, voor de infodag van 7 maart: coronavirus@odisee.be.

Meer over onderwijs en opvoeding