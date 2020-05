Corona schrikt beginnende handelaren af: 7,5 procent minder starters in Aalst ten opzichte van 2019 Rutger Lievens

14 mei 2020

15u26 0 Aalst In de eerste vier maanden van 2020 daalde het aantal startende handelszaken en ondernemingen in Aalst met 7,46 procent ten opzichte van vorig jaar. In april was er zelfs een daling van van 41,24 procent. Dat blijkt uit cijfers van Unizo.

“Voor het eerst sinds jaren hebben minder Oost-Vlamingen de stap naar het ondernemerschap gezet”, zegt Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen. “Niet verwonderlijk in een crisisperiode als deze. Het aantal starters daalde in de eerste vier maanden van 2020 met 9,65 procebt tegenover dezelfde periode vorig jaar. Toch waagden 4.951 Oost-Vlamingen alsnog de sprong, de meesten vanzelfsprekend in de maanden januari en februari. Niettemin zagen een aantal ondernemers toch opportuniteiten in deze crisis en startten hun zaak op in de afgelopen weken.”

In 2019 waren er nog 670 startende zaken in januari, februari, maart en april in Aalst. Een jaar later tellen we 620 starters. In totaal gaat het om een daling van 7,46 procent, maar je ziet het aantal starters elke maand verder dalen. In januari en februari werd er zelfs nog een stijging opgetekend van respectievelijk 5,34 procent en 4,65 procent. In maart was er zelfs een stijging van 11,76 procent nieuwe zaken tegenover maart vorig jaar. In april werd er een daling van maar liefst 41,24 procent opgetekend. Er waren 114 starters tegenover 194 in april 2019.

Coaching van cruciaal belang

“We zijn allerminst verbaasd dat er een heel pak minder mensen een zaak zijn opgestart in de afgelopen maanden”, zegt Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen. “Niettemin stemt het ons hoopvol dat ondernemers alsnog de sprong in maart en april waagden. Coaching en begeleiding zullen voor deze mensen van cruciaal belang zijn, want ondernemen zal er in de toekomst wellicht anders uitzien dan we gewoon waren. Wendbaarheid zal meer dan ooit een troef worden.”

In Gent is de daling van het aantal starters het grootst, met 11,43 procent. In april daalde het aantal starters daar zelfs met 45 procent. Ook in Dendermonde was de daling sterk voelbaar tijdens de eerste vier maanden, met 10 procent. Sint-Niklaas moet het doen met 9 procent minder starters. In Oudenaarde gaat het om een daling van 5,62 procent.