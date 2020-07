Corona-effect op tewerkstelling horeca in Oost-Vlaanderen: 1 op 3 vaste horecamedewerkers in juni nog tijdelijk werkloos en aantal jobs gehalveerd Frank Eeckhout

30 juli 2020

14u49 0 Oost-Vlaanderen In juni kreeg nog één op de drie vaste horecawerknemers in Oost-Vlaanderen te maken met tijdelijke werkloosheid. Cafés en restaurants werden duidelijk zwaarder getroffen dan hotels en andere verblijfsaccommodaties met respectievelijk 56,7% en 79,2%. “De flexi-jobbers en jobstudenten zijn het grootste slachtoffer van de coronacrisis”, zegt Lieve De Cock, kantoordirecteur van Acerta Aalst.

HR-dienstenleverancier Acerta komt tot deze conclusie op basis van gegevens van 1.662 werknemers in dienst bij 404 horeca-werkgevers in Oost-Vlaanderen. “De horeca was een groeiende sector, tot het coronavirus toesloeg. In de periode voor het virus werden in de horeca 47,4 procent meer jobs gecreëerd dan in 2019, tijdens corona tot 43 procent minder. Die groei manifesteerde zich niet onder de vorm van flexi- of studentenjobs. Dat aandeel daarvan bleef nagenoeg gelijk. Het ging wel degelijk over meer vaste jobs”, zegt Lieve De Cock.

Gehalveerd

Door de coronacrisis kreeg de tewerkstelling in de horeca een flinke opdoffer te verwerken. “Tegenover topmaand januari van dit jaar, is de tewerkstelling in de horecasector in Oost-Vlaanderen in juni, het dieptepunt, zelfs meer dan gehalveerd. Cafés en restaurants werden zwaarder getroffen dan hotels en andere verblijfsaccommodaties. Direct getroffen door de lockdown zijn de flexi- en de studentenjobs. Het aandeel flexi-jobbers dat nog in de horeca aan de slag is, is verwaarloosbaar. Het aantal jobstudenten is meer dan gehalveerd. 58,9 procent van de vaste medewerkers kreeg in april te maken met tijdelijke werkloosheid van één dag of meer. Dat we niet naar nul procent flexi- en studentenjobs zijn gegaan en zelfs naar honderd procent tijdelijke werkloosheid, heeft vooral te maken met de veerkracht van de sector. Heel wat horeca-activiteiten gingen ondanks de pandemie toch door en restaurants schakelden over op afhaalmenu’s. Zo bleef er dus wel keukenpersoneel aan de slag, en koeriers. Vooral die laatste zijn niet zelden studenten", gaat De Cock verder.

Flexi-jobbers en studenten

Het signaal van de maand juni is nog dubbel: enerzijds is de tewerkstelling in de horeca in Oost-Vlaanderen naar een absoluut dieptepunt gezakt (57 procent), anderzijds zijn minder horecawerknemers tijdelijk werkloos geweest dan in april en mei. “Als we herstel mogen verwachten, dan moeten we dat ook eerst zien in de tijdelijke werkloosheidscijfers. Pas als die zullen zijn gedaald, zullen we flexi-jobbers en studenten naar de horeca zien terugkomen. De verwachting voor de komende maanden is dat de tijdelijke werkloosheid in de horeca verder zal dalen. De zomermaanden zijn immers klassieke topmaanden voor het toerisme en voor de horeca, ook in Oost-Vlaanderen. Dat effect zal zelfs in coronatijden blijven spelen. Wellicht zien we ook dit jaar weer studenten in de horeca bijspringen. Zij die het eerst zijn uitgevallen, de flexi-jobbers, zullen wellicht het laatst terugkeren. Het verlies van hun bijverdienste zien deze flexibele medewerkers niet gecompenseerd", besluit De Cock.