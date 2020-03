Concert voor senioren in WZC De Gerstjens: “We zullen doorgaan!” Rutger Lievens

23 maart 2020

16u45 12 Aalst De senioren van woonzorgcentrum De Gerstjens in Erembodegem hebben een gratis concert cadeau gekregen. Voor het woonzorgcentrum werd er muziek gespeeld en gezongen, om de senioren een hart onder de riem te steken in deze moeilijke, vaak eenzame periode.

Het idee kwam van Karine De Meulemeester, wiens moeder in het woonzorgcentrum verblijft. “Toen ik op bezoek was bij mijn moeder begon ze spontaan te zingen. ‘I just call to say i love you’. Ik zei tegen haar: jij mist muziek hé. Dus heb ik een oproep gedaan via sociale media, of er niemand wilde muziek spelen voor deze mensen. Op 4 uur tijd was het in orde”, zegt ze. “Peter Verhas en familie waren bereid om een concertje te geven en dat is ook gebeurd. Er waren liedjes van Elvis, Louis Armstrong en op het einde ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy. Een emotioneel moment, zowel voor de bewoners als voor ons”, zegt Karine.