Concert ten voordele van MusIC: “Livemuziek verzacht de pijn op intensieve zorgen” Rutger Lievens

23 september 2019

14u23 4 Aalst Vzw MusIC speelt op vrijdag 27 september een concert in Utopia. MusIC brengt livemuziek aan het bed van patiënten die op intensieve zorg liggen. De opbrengst van vrijdagavond gaat naar de werking van MusIC.

“Een opname op intensieve zorg kan een stressvolle en beangstigende ervaring zijn”, zegt Aalstenaar Willem Wittenberg van vzw MusIC. “De patiënt krijgt niet alleen te maken met fysieke pijn en ongemak, maar is ook omringd door constante geluiden van apparatuur, gesprekken van zorgverleners en medische handelingen in deze hectische omgeving. MusIC biedt met het spelen van livemuziek aan het bed van de patiënt een nieuwe, non-farmacologische interventie op de intensieve zorg aan.”

“MusIC wil met muzikale improvisaties bijdragen om de negatieve impact van een intensieve zorg opname op het leven van de patiënt en zijn naasten te helpen beperken. Om de wekelijkse muzikale interventies te vergoeden, rekent de vzw op giften en organiseert ze regelmatig fundraisings”, zegt hij.

Het concert vrijdag start om 20 uur in Utopia. Zitplaatsen reserveren kan via info@mus-ic.be en via overschrijving naar BE22 0689 3348 1547.