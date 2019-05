Computersysteem Binnenlandse Zaken nog altijd in panne, het blijft wachten op eerste Aalsterse resultaten Rutger Lievens

26 mei 2019

18u41 88 Aalst De technische problemen blijven duren bij Binnenlandse Zaken en daardoor blijft het wachten op de eerste Aalsterse resultaten.

Schepen Mia De Brouwer (N-VA) zegt om 18.30 uur dat het wachten is tot de technische problemen opgelost zijn. “Alle voorzitters van de stembureaus zijn ondertussen langsgeweest en de usb-stick met de stemmen is afgeleverd. De vrederechter heeft beslist dat de voorzitters naar huis mogen. Bij Binnenlandse Zaken zegt men dat men ermee bezig is. Ik vrees dat het een lange nacht wordt”, zegt ze.