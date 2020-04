Compagnie Gardavoe stelt ‘Aeneas’ jaartje uit Rutger Lievens

13 april 2020

14u54 5 Aalst De Aalsterse Compagnie Gardavoe stelt de voorstelling ‘Aeneas, de wapens en de man’ uit naar september 2021. Na het spektakel van Ten Oorlog op de Spiegelvijver werkte Compagnie Gardavoe aan een nieuwe productie met de vroegere stoomfabriek als decor. Door het coronavirus wordt alles met een jaar uitgesteld.

“Compagnie Gardavoe heeft besloten om de productie Aeneas, de wapens en de man’ met een jaar uit te stellen naar september 2021", zo kondigt Compagnie Gardavoe zelf aan op sociale media. “Onze handelsmerken zijn een hart voor ambitieuze creativiteit, het streven naar kwaliteit en het omarmen van onze talrijke medewerkers en partners als een warme familie. Wij hebben moeten vaststellen – met pijn in het hart – dat de maatregelen rond het coronavirus onze productie danig hypothekeren. We hebben onze repetities al meer dan een maand moeten opschorten waardoor we niet meer klaar geraken tegen september, en ook de financiering vanuit een aantal hoeken blijkt plots onzeker. Ook de ticketverkoop hangt een beetje in het onzekere, gelet op de huidige crisis.”

“Vandaar onze keuze om de productie met een jaar te verleggen, zodat we zonder toegevingen de voorstelling kunnen maken, die we willen maken. We hopen jullie allemaal in september 2021 te zien”, zeggen de mensen van Compagnie Gardavoe. “Om toch een beetje in de sfeer van Vergilius te blijven: curate ut valeatis! (Latijn voor: houd je gezond).”