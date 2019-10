Coming soon: grotere Rituals-winkel in de Nieuwstraat Rutger Lievens

Aalst Heeft u het ook al gezien in de Nieuwstraat in Aalst? Aan het winkelpand waar vroeger kledingzaak CoolCat was gevestigd, hangt een aankondiging: 'Coming Soon, Rituals'.

In mei kondigde CoolCat aan dat de winkel in Aalst sloot. Sindsdien stond het pand te wachten op een nieuwe uitbater, en sinds kort wordt er weer gewerkt. Aan de gevel wordt de komst van Rituals aangekondigd. Het populaire merk van verzorgingsproducten is al aanwezig in Aalst, in een kleinere winkel in de Nieuwstraat. Rituals zet nu de stap naar een groter pand en is op zoek naar extra personeel.