Colruyt in Aalst opnieuw afgesloten door politie, ook in Haaltert en Ninove politiecontrole aanwezig Koen Baten

17 maart 2020

12u36 506 Aalst De Colruyt aan de Brusselsesteenweg in Aalst werd dinsdagochtend opnieuw afgesloten door de politie. Ook in Haaltert kwamen agenten ter plaatse om de parking af te sluiten. In Ninove is er extra controle door de politie om alles in de gaten te houden.

Opnieuw kwamen heel wat bewoners dinsdagochtend afgezakt naar de supermarkt in Aalst. Voor de tweede keer in een week tijd werd de parking opnieuw afgesloten door de politie om alles vlot te laten verlopen.

Ook in Haaltert op de Hoogstraat aan de Colruyt werd de parking afgesloten door de politie. In Ninove was er sprake van geweld aan de supermarkt, maar de politie heeft hier nog geen melding van gekregen. “Het is er wel ontzettend druk omdat mensen aan het hamsteren zijn geslagen, maar er zijn nog geen problemen geweest", zegt korpschef Philippe De Cock.