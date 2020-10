Collega’s in de bres voor Glenn nadat zijn woonplaats zware schade oploopt door brand: “Niet meer dan normaal dat we helpen” Koen Baten

06 oktober 2020

17u05 2 Aalst/Berlare De collega’s van woonzorgcentrum De Toekomst in Aalst schieten hun collega Glenn Witpas uit Berlare te hulp. De collega’s van woonzorgcentrum De Toekomst in Aalst schieten hun collega Glenn Witpas uit Berlare te hulp. Op 17 september van dit jaar ging zijn ouderlijke woning in de Kruisstraat in Overmere grotendeels in Vlammen op. Het pand is onbewoonbaar en Glenn verblijft momenteel ergens anders, maar zijn collega’s wilden hem financieel een hart onder de riem steken. “Glenn is een enorm gewaardeerde collega die nu onze hulp meer dan verdiend", klinkt het.

Het initiatief kwam van Veerle Vidts, die in het woonzorgcentrum werkt, maar ze kreeg meteen de steun van alle collega’s. Samen met Katrien Berlengee en Karin De Moor maakten ze samen een inzamelbox die aan de ingang van het rusthuis werd geplaatst. “Daar kunnen alle vrijwilligers, collega’s en iedereen die het maar wenst een bedrag naar keuze doneren. Dat kunnen we dan binnenkort overhandigen aan Glenn", vertelt Katrien.

Horrorverhaal

De collega’s vinden het enorm erg voor Glenn en hopen op deze manier het leed te kunnen verzachten. “Het moet echt een horrorverhaal zijn voor hem en zijn familie, iets wat je niemand toe wenst", klinkt het. Alle collega’s dragen op dit moment Glenn een enorm warm hart toe en hopen dat snel alles in orde komt. “Glenn is iemand die er altijd voor iedereen is en klaar staat wanneer het moet. Ook als collega is hij bijzonder waardevol en kunnen we hem niet missen”, klinkt het.

Glenn zelf werkt intussen al een zestal jaar voor het woonzorgcentrum in Aalst. Op dit moment is hij even afwezig om zijn familie bij te staan. “We missen hem eigenlijk nu al, we horen hem af en toe nog en hij was ook enorm dankbaar voor het gebaar dat wij voor hem doen”, vertelt Katrien.

Groot succes

De inzamelbox werd vorige week maandag al geplaatst en is tot nu toe zeker al een succes geweest. Elke dag wordt de box leeggemaakt en verzamelen ze het geld dat voor Glenn bestemd is. Hoe lang de box nog zal blijven staan, beslissen ze later nog. “We hebben er voor onszelf geen deadline op gekleefd. Zolang de box succes blijft hebben, gaat hij niet weg. Het maakt voor ons ook niet uit hoeveel we kunnen geven aan Glenn, we willen gewoon laten zien dat we er zijn voor hem en dat is het allerbelangrijkste op dit moment”, aldus zijn collega’s.

Het geld dat ze uiteindelijk verzameld hebben zullen ze overschrijven op een rekeningnummer dat speciaal geopend is. Niet alleen de collega’s steunen de familie. Ook in Berlare is er een benefiet voor de slachtoffers, ook die leverde al een mooi bedrag op.