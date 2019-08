Cirk-taxi brengt rolstoelgebruikers naar circusfestival Rutger Lievens

21 augustus 2019

17u44 3 Aalst De stad Aalst werkt samen met vzw Mobar om mensen met een handicap, ziekte of ouderdom per taxi naar Cirk! en terug naar huis te voeren. Op die manier doet de stad een inspanning om mensen met een vervoersbeperking te laten meegenieten van het circusfestival. Sp.a pleit voor extra bussen ‘s avonds na de laatste voorstellingen.

“Mensen met een vervoersbeperking ingevolge een handicap, ziekte of ouderdom kunnen per taxi naar Cirk! en terug naar huis vervoerd worden”, dat meldt schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot (CD&V). “Dit aanbod geldt voor rolstoelgebruikers en mensen met rollator. Zij reserveren rechtstreeks bij vzw Mobar. Je betaalt 2 euro instapgeld per rit + 1 euro/km aan de chauffeur. De samenwerking met Mobar vzw wordt ondersteund via het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.” Reserveren kan door te bellen naar 09/216.20.67 of te mailen naar info@mobar.eu.

Met de fiets

“Cirk! Aalst is een laagdrempelig circusfestival voor iedereen en we beginnen op een vroeg uur. Vrijdag begint het programma om 17 uur, zaterdag en zondag zelfs om 14 uur. We zorgen er zo voor dat jong en oud van zoveel mogelijk optredens kunnen genieten. Verder hopen we dat zoveel mogelijk mensen met de fiets komen. Daarom hebben we twee bewaakte fietsenstallingen: aan het stadhuis en in het park”, zegt de schepen.

Dat is onvoldoende voor sp.a Aalst. “Komend weekend palmt de straatanimatie de stad opnieuw in. Een fantastisch initiatief waarbij je nog even kan genieten van de laatste dagen vakantie, voor de rush van het nieuwe schooljaar begint”, zegt Sam Van de Putte, gemeenteraadslid voor sp.a. “Alleen kunnen niet alle inwoners van groot Aalst meegenieten van alle acts die Cirk biedt. Mensen zonder auto of mensen die files en parkeerleed willen vermijden, kunnen niet rekenen op vervoer naar huis. De spectaculairste laatavondvoorstellingen duren tot 22.45 uur.”

Extra busaanbod

Sp.a-gemeenteraadslid Huguette Van Medegael pleit daarom voor een extra aanbod bussen naar de verschillende deelgemeenten. “We willen dat alle inwoners de laatste act kunnen zien, de polonaise kunnen dansen op het bal populaire en toch veilig naar huis kunnen”, zegt Huguette.

“Voor een evenement zoals Cirk kan de stad trouwens subsidies aanvragen bij de provincie zodat De Lijn een extra laat aanbod kan aanbieden. Dit extra aanbod kan nog meer mensen aanzetten om de auto te laten staan voor de bus. En dat is voor iedereen beter: minder files, minder uitstoot in de stad en meer verkeersveiligheid”, legt Van Medegael uit.

Dit jaar weigerde het stadsbestuur op dit voorstel in te gaan. “Maar we geven niet op. Sp.a dringt erop aan dat het stadsbestuur tegen volgend jaar onderzoekt welk openbaar vervoersaanbod er komt voor Cirk 2020. Zodat elke Aalstenaar achteraf kan meepraten over alle acts en iedereen veilig en wel thuis geraakt”, besluit Huguette.