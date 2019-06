Circusschool Studio Cirk! opent in vroegere kapel clarissenklooster Rutger Lievens

25 juni 2019

16u49 11 Aalst De voormalige kapel van het clarissenklooster aan de Sinte Annalaan in Aalst opent in september de circusschool Studio CIRK! Elke zomer is er in Aalst het circusfestival Cirk!, maar de stad wil nu ook zelf jonge artiesten gaan opleiden. De lessen starten op 21 september.

De voormalige kapel in het huis van Clara, waar vroeger clarissenzusters woonden, wordt de thuishaven van Studio CIRK!. Dat is de gloednieuwe circuswerking van de stad, georganiseerd in samenwerking met de circusschool Sarakasi. “In dertig lessen ontdekken kinderen de kneepjes van het circusvak. Bij de jongere deelnemers ligt de nadruk eerder op spel dan op techniek. Spelenderwijs leren ze het circusmateriaal en hun eigen lichaam kennen. Langzaamaan worden de lessen technischer en wisselen spel en techniek elkaar af in een inspirerende omgeving”, zegt Katrijn De Bleser van Sarakasi.

Vanaf 21 september

Op ballen en tonnen lopen, jongleren, slingeren in de trapezes, je leert het allemaal in de Aalsterse circusschool. De lessen starten op 21 september en vinden steeds op zaterdagvoormiddag plaats. Er zijn drie lesgroepen, ingedeeld per leeftijdscategorie: groep 1 (1e, 2e en 3e leerjaar basisonderwijs) oefent van 9 tot 10 uur, groep 2 (4e, 5e en 6e leerjaar basisonderwijs) van 10 tot 11 uur en groep 3 (12+) van 11 tot 12.30 uur. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 120 euro, 12-plussers betalen 175 euro. Inschrijven doe je via www.cirkaalst.be, www.ccdewerf.be of via de balie van Cultuurcentrum De Werf.

110 voorstellingen

Binnenkort is het ook weer circusfetsival Cirk! Dit jaar staat er op de affiche geen tekening meer van Randall Casaer, maar maakte De Blauwe Peer een nieuw logo. “Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus palmen meer dan 30 artiesten de binnenstad in met meer dan 110 voorstellingen. Het fel gesmaakte CIRK!-recept blijft, maar krijgt een nieuwe, frisse en speelse verpakking. In het nieuwe logo herken je ongetwijfeld verschillende circusattributen. Deze bouwblokken zijn de fundamenten van de nieuwe huisstijl. De volgende maanden zullen ze een prominente rol spelen in het Aalsterse straatbeeld”, zeggen burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen Ilse Uyttersprot (CD&V). Het programma vind je nu al op www.cirkaalst.be.

En er is nog Cirk-nieuws. Familiefestival Curieuzeneuze - dat circus bracht in De Werf in de winter - krijgt een nieuwe naam. “Het familiefestival CurieuzeNeuze is al enkele jaren een vaste waarde in De Werf tijdens de paasvakantie. Deze workshops en podiumvoorstellingen worden omgedoopt tot CIRK!aBOEM”, zegt de stad. Het volledige programma vind je op www.ccdewerf.be.