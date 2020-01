Christopher, Gwen en Bart tappen voortaan de pinten in café ‘t Kraaiken op de Grote Markt Rutger Lievens

21 januari 2020

12u22 0 Aalst Café ‘t Kraaiken is open gegaan aan de Grote Markt van Aalst. Kraaiken verwijst naar café ‘t Crayken dat in 2017 sloot. Christopher Raes, Gwen Vantrappen en Bart Guns zijn de nieuwe uitbaters.

In 2017 sloot de voorloper van het café, ‘t Crayeken, de deuren en werd het omgedoopt tot XO. ‘t Crayeken was nochtans een naam met een enorm rijke geschiedenis. Waar het smalle café nu gelegen is was in lang vervlogen tijden een steegje dat de Grote Markt met de Sint-Jorisstraat verbond. Uit onderzoek blijkt dat dit perceel in de 15de eeuw eigendom was van de Londerzeelse landgraaf De Craye. ‘t Crayken verwees dus naar die landgraaf.

De nieuwe uitbaters heten Christopher Raes, Gwen Vantrappen en Bart Guns. Die laatste is ook een van de uitbaters van Utopiacafé, maar zal de twee combineren. “De Aalstenaars kunnen me nu ook terugvinden in het kleinste, maar meest gezellige cafeetje op de Grote Markt: ‘t Kraaiken”, zegt Bart blij.