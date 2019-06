Christoph D’Haese (N-VA): “Racistische briefschrijver zal het mogen uitleggen aan de politie” Rutger Lievens

05 juni 2019

17u12 4 Aalst Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) heeft opdracht gegeven de schrijver van de racistische brieven te zoeken en te ondervragen. Drie gezinnen uit de Weverijstraat kregen een brief in de bus waarin Aalstenaars met een migratieachtergrond met beesten werden vergeleken.

Burgemeester D’Haese (N-VA) reageert scherp op de briefschrijver. “Ik haat anonieme haatbrieven die oproepen tot haat. Dat is drie keer haat in één zin, in Aalst is daar geen plaats voor", zegt de burgemeester. Ik heb de politie gevraagd om een onderzoek te starten en ambtshalve een pv op te stellen. Het is trouwens niet de eerste keer dat we geconfronteerd worden met een racistische brief. Ook dat wordt nader bekeken”, zegt de burgemeester. De politie denkt de identiteit van de briefschrijver te kennen. “Die zal spoedig op het politiekantoor om uitleg worden gevraagd.”

