Christoph D’Haese (N-VA): “Partijen die niet kritisch staan tegen religie, verliezen het meest” Rutger Lievens

27 mei 2019

11u46 14 Aalst Aalst ontsnapt niet aan de Vlaams Belang-tsunami. De partij behaalde met de gemeenteraadsverkiezingen al 17% en groeit nu naar 26%. Die cijfers zullen bij het Aalsterse stadsbestuur van N-VA, CD&V en Open Vld enkele knipperlichten doen aangaan. Hoe voorkomt het team van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) een Ninoofs scenario in Aalst bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) gaat met 31.370 voorkeurstemmen opnieuw naar de Belgische Kamer der Volksvertegenwoordigers, toch is er reden voor ongerustheid in zijn eigen stad Aalst. Als deze trend zich doorzet, wordt een verderzetting van de coalitie N-VA, Open Vld en CD&V een moeilijke zaak bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

“N-VA houdt in Aalst goed stand, het probleem situeert zich eerder bij de andere partijen”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Mijn persoonlijke score is zeer goed, ik heb 38% meer stemmen en zit dus steviger in het zadel in de Kamer. Je ziet dat de kiezer naar rechts gaat en Vlaams-nationalistisch stemt. Partijen die klare taal spreken en afstand nemen van de pamperpolitiek doen het goed”, zegt D’Haese. “Je ziet ook dat partijen die kritisch zijn voor religie beloond worden. Dat speelt zeker een rol en ik denk dat CD&V, sp.a en Open Vld echt eens moeten bezinnen hoe ze daar in de toekomst mee willen omgaan.”

Waarom scoort Vlaams Belang zo goed in Vlaanderen en vooral in de Denderstreek? “In Aalst en omgeving zijn we een no-nonsensevolkje. Alles is zwart of wit. Je hebt natuurlijk ook ons fabrieksverleden dat een rol speelt. Iedereen die met een logisch verhaal op de proppen komt, kan hier winnen. Kijk naar priester Daens”, zegt D’Haese (N-VA).