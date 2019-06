Christoph D’Haese (N-VA) legt eed af in federaal parlement Rutger Lievens

20 juni 2019

17u53 10 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) heeft de eed afgelegd in de Belgische Kamer der Volksvertegenwoordigers. Eerder deze week legden Aalstenaars Sarah Smeyers (N-VA) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) de eed af in het Vlaams parlement.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) diende op zijn eerste werkdag al een wetsontwerp in. “Vijf jaar na de eerste keer en dankzij de steun van meer dan 30.000 Oost-Vlaamse kiezers, heb ik opnieuw de eed af als Kamerlid”, aldus de burgemeester van Aalst. “Vastbesloten om een waardig Volksvertegenwoordiger te zijn. Ik tracht de kiezer goed begrepen, en heb vandaag al een eerste wetsontwerp ingediend over nationaliteitsverwerving.”

“We willen dan ook een hogere bijdrage voor het aanvragen van onze nationaliteit. Die procedure is vandaag bij ons bij de goedkoopste van alle Europese landen. We willen die verhogen tot een bedrag van 1.250 euro”, zegt hij. “De opbrengst van die maatregel willen we aanwenden om de migratiediensten te versterken en om onze steden en gemeenten te helpen in de integratie van nieuwkomers. Onze nationaliteit is geen vodje papier. Voor wat, hoort wat. Zo kunnen we werken aan een sterker en rechtvaardiger migratiebeleid.”