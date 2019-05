Christoph D’Haese (N-VA) brengt stem uit: “Goede uitslag van gemeenteraadsverkiezing bevestigen” Rutger Lievens

26 mei 2019

11u37 26 Aalst Het enige stemmenkanon van Aalst, burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), bracht deze ochtend zijn stem uit in het stembureau aan de Oude Gentbaan. Met de gemeenteraadsverkiezingen stak hij er met kop en schouders bovenuit, N-VA rekent erop dat hij de partij opnieuw heel wat stemmen oplevert.

D’Haese (N-VA) gaat voor een verlengd verblijf in de Kamer der Volksvertegenwoordigers van op de tweede plaats in Oost-Vlaanderen. Dat hij geen lijsttrekker is, maakte hem iets minder zichtbaar tijdens de campagne ten opzichte van nummer 1 op de lijst Anneleen Van Bossuyt, maar toch hoopt D’Haese op een goeie score. Met de gemeenteraadsverkiezingen in Aalst haalde hij 11.000 stemmen. Wordt hij ook een stemmenkanon op een niveau hoger? “Ik hoop de goede score van bij de gemeenteraadsverkiezingen te bevestigen. Het brengt wel wat stress teweeg, het is een examen om de vijf jaar. Hopelijk loopt het goed, het is belangrijk dat Aalst wordt vertegenwoordigd in de hoogste echelons”, zegt D’Haese (N-VA).