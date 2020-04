Christoph D’Haese (N-VA) bereikt akkoord met firma Ducaju: “40.000 mondmaskers voor de Aalsterse bevolking” Rutger Lievens

28 april 2020

16u56 20 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) heeft een akkoord bereikt met de firma Ducaju voor de levering van 40.000 chirurgische mondmaskers. In eerste instantie zal de stad daarmee leerlingen en leerkrachten van de scholen, die binnenkort openen in Aalst en deelgemeenten, bevoorraden. “Daarna zal de bevolking een mondmasker krijgen”, zegt D’Haese.

Heel veel steden en gemeenten zijn op zoek naar mondmaskers, maar in Aalst hebben ze ze gevonden. Christoph D’Haese (N-VA) maakte een deal met zijn voormalige klasgenoot Tom Du Caju van de gelijknamige drukkerij om de stad te bevoorraden met mondmaskers.

Du Caju

“Het was een ware race tegen de klok. Een naarstige zoektocht naar mondmaskers die essentieel zijn voor de volksgezondheid en voor het garanderen van een veilige heropstart van een aantal sectoren. Uiteindelijk kwamen we uit bij een voormalige klasgenoot, Tom Du Caju, zaakvoerder van de gelijknamige firma in voedselveilige verpakkingen”, zegt de burgemeester.

Ducaju is een van de oudste Aalsterse familiebedrijven, met roots tot in de achttiende eeuw. Tegenwoordig is het bedrijf niet meer in de Zoutstraat gevestigd maar in Erpe-Mere. “Zopas bereikten we met Ducaju uit Erpe-Mere een akkoord voor de levering op korte termijn van 40.000 mondmaskers. Het betreft chirurgische makers. Ze zijn veilig, want gecertificeerd door Centexbel (Belgisch labo)”, zegt de burgemeester. “Zeer veel dank aan iedereen die zich hiervoor inzette, en bovendien blij dat de ‘Aalsterse connectie’ vruchten afwierp. Met Tom Du Caju zat ik - lang geleden - nog op de schoolbanken en van origine is Du Caju ook een op-en-top Aalsters bedrijf, waarvan de roots in onze stad teruggaan tot het jaar 1729.”

40.000

Volgens de burgemeester zal de verdeling van de mondmaskers in fases gebeuren. “Zo zullen 4.000 stuks prioritair worden voorbehouden voor ons onderwijs. De levering van deze 40.000 maskers is natuurlijk geen eindpunt, maar wel een belangrijke tussenstap. Ook verschillende carnavalsgroepen zijn druk in de weer voor de confectie van textiele mondmaskers. Ook respect daarvoor. Op onze lauweren rusten gaan we niet doen, er ligt immers nog veel werk op de plank in de strijd tegen corona. Binnenkort krijgt elke Aalstenaar een mondmasker”, zegt hij. Het stadsbestuur bekijkt nu hoe de verdeling van de mondmaskers aan de Aalsterse bevolking kan gebeuren.