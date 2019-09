Chloé en Dries winnen een winkel: pop-up Clothilde opent in Pieter Van Aelst Rutger Lievens

01 september 2019

13u35 4 Aalst Chloé Matthieu (33) en Dries De Kimpe (31) zijn de winnaars van ‘Win je winkel’. Een initiatief van de stad Aalst om jonge startende ondernemers de kans te geven gratis een winkel te openen in het hart van de winkelstad. Dries en Chloé openen op 20 september ‘Clothilde’, de pop-up blijft de komende vijf maanden open.

De komende vijf maanden kan je een bezoek brengen aan Clothilde in de gaanderij Pieter van Aelst. Clothilde is ook het koosnaampje voor Chloé, bedacht door haar vader. Chloé is in Aalst bekend voor haar breiwerklabel ‘by kloé’, maar ze droomde altijd al van een winkel zoals deze. Dries, met tien jaar ervaring in de digitale marketing, was meteen enthousiast. “In Clothilde verkopen we schoonheidsproducten en lifestyle items die mens én natuur respecteren”, zegt Chloé. “Geen producten met petroleumderivaten of zalfjes met microplastics dus. Producten die getest zijn op dieren komen er ook niet in.”

Na vijf maanden maakt het koppel de balans op. Als die positief is, heeft Aalst er een fijne winkel bij.