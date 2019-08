Chez Dozje? Aalsters Burgemeester opent eigen restaurant in oktober Rutger Lievens

15 augustus 2019

10u49 2 Aalst Hoe het restaurant van Christoph D’Haese zal heten, is nog niet geweten. Wordt het Chez Dozje? Waarschijnlijk kiest de burgemeester voor een naam met meer klasse. Wat wel al vaststaat, is dat burgemeester D’Haese (N-VA) alles in het werk stelt om het restaurant in oktober te kunnen openen. In de keuken staat een chef met ervaring bij Kelderman. Opvallend: vanaf oktober zullen drie leden van het Aalsterse schepencollege een horecazaak in hun bezit hebben

Zijn grote baas maakte in Antwerpen een Bourgondische coalitie, maar houdt er voor de rest minimalistische eetgewoontes op na. De echte Bourgondische burgemeester woont in Aalst en heet Christoph D’Haese. De passie voor eten vertaalt zich nu ook in de opstart van een eigen restaurant.

Patriciërswoning

Het pand is bekend bij alle Aalstenaars: op de hoek van het Keizersplein en de Arbeidstraat, met zicht op het Vredeplein. “Het is een patriciërswoning waar mijn overgrootvader langs moederskant nog in gewoond heeft. Het is opgenomen in de lijst van onroerend erfgoed”, zegt Christoph D’Haese. De werkzaamheden in het pand zijn nu gestart. “We herstellen het in zijn oorspronkelijke staat en starten met het raamwerk”, zegt de burgemeester en toekomstig restauranthouder.

Hoewel de burgemeester van Aalst wel een potje kan koken - dat is gebleken toen hij eens deelnam aan het tv-programma Komen Eten - zal hij niet zelf in de keuken staan van het restaurant. Hij blijft gewoon burgemeester van Aalst. “Ik ga niet zelf in de potten roeren. Ik bedenk het concept. Een restaurantbezoek moet een leuke beleving worden. Op hoog niveau, maar wel betaalbaar”, zegt hij.

Ondernemer

De voorbije jaren zijn er verschillende nieuwe ondernemingen gestart in Aalst. “Ik ben eveneens altijd een ondernemer geweest”, zegt D’Haese. “Als er zoveel moois gebeurt in de stad, en je houdt van Aalst, ben je bijna verplicht om zelf iets toe te voegen. Ik doe dat graag. Hoe meer toffe plekken in de stad hoe beter.”

D’Haese heeft al een kok gevonden. “Het wordt Ayrton Verhaegen. Een enorm talentrijke kok die ervaring heeft opgedaan bij Kelderman. Evelyne Migom neemt de zaal voor haar rekening”, zegt Christoph D’Haese.

Oktober

D’Haese is al de derde politicus in het schepencollege die een horecazaak uitbaat en alle drie zijn ze van N-VA. Mia De Brouwer is eigenares van café Safir en Matthias De Ridder is zaakvoerder van restaurant De Frigo. Binnen twee maanden zitten er drie horeca-uitbaters in het stadsbestuur. “We plannen de opening van het restaurant in oktober. Al moet alles wel tiptop in orde zijn voor we openen. Het moet goed zijn”, zegt burgemeester D’Haese.