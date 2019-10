Chauffeur krijgt geldboete nadat hij voor zevende keer geen keuring heeft: “Cliënt is nonchalant” Koen Baten

17u57 0 Aalst Een bestuurder uit Aalst is door politierechter Mireille Schreurs veroordeeld tot een geldboete van 320 euro nadat hij voor de zevende keer in zijn leven niet bleek te beschikken over een geldig keuringsbewijs in zijn wagen.

B. verscheen in het verleden al zes keer voor de politierechter voor het niet hebben van een keuringsbewijs voor zijn voertuig. Ook nu bleek de man al bijna drie jaar zonder een geldige keuring rond te rijden. De laatste keer dat hij gekeurd was, was op 4 juni 2015, toen hij gecontroleerd werd vorig jaar. “Mijn cliënt zelf deed dit zeker niet bewust. Hij is gewoon bijzonder nonchalant met zijn papieren en was dit uit het oog verloren", aldus zijn advocaat. Ondanks de zevende keer kwam hij er enkel vanaf met een geldboete.