Chauffeur die stuurt met knieën en bier drinkt achter stuur op E40 krijgt zware straf Koen Baten

17 oktober 2019

17u37 4 Aalst Een bestuurder die op de E40 tussen Aalst en Erpe-Mere halsbrekende toeren uithaalde is door de rechtbank in Aalst bij verstek veroordeeld. De man was bijzonder grof en reed met zijn knieën aan zijn stuur. Toen de politie hem opmerkte bleek hij ook nog bier in zijn ene hand te hebben en een sigaret in de andere hand.

Alsof dit gevaarlijk rijgedrag nog niet genoeg was sloeg de man ook nog op de vlucht na de feiten. De politie kon hem niet staande houden, maar had wel zijn nummerplaat gezien waardoor hij vandaag terecht stond. De man kwam niet opdagen, maar kreeg toch een zware boete en rijverbod van politierechter Mireille Schreurs. In totaal zal hij een geldboete moeten betalen van 4.880 euro. Hij kreeg ook zeven maanden rijverbod en moet alle examens opnieuw afleggen. Alvorens hij terug achter het stuur mag kruipen moet een dokter hem ook geschikt verklaren om terug te sturen met een voertuig.