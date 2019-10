Chat-gate: “Veel VTI-leerkrachten boos omdat betrokkenen geen sanctie krijgen” Rutger Lievens

02 oktober 2019

13u02 6 Aalst Het VTI in Aalst ontkent in een persbericht woensdag dat het schoolbestuur, algemeen directeur of schooldirecteur het chatverkeer heeft gelekt. Op de personeelsvergadering was er heel wat onvrede omdat de twee betrokken leerkrachten hiermee wegkomen.

De school stuurde woensdagmiddag een persbericht uit naar de media. “Aangaande de persartikels van 30 september en 1 oktober laatstleden wil het schoolbestuur graag volgende bijkomende informatie aan jullie verstrekken”, stelt de school. “In dit dossier gaat het om twee leerkrachten die onaanvaardbaar gedrag hebben gesteld. Het schoolbestuur nam hier, in nauw overleg met de koepel, de nodige stappen. Noch het schoolbestuur, noch de algemeen directeur, noch de directeur van de school hebben dit chatverkeer naar buiten gebracht of gelekt. We wensen te benadrukken dat er op VTI De Vakschool meer dan 150 personeelsleden zijn die elke dag het beste van zichzelf geven, bewust kiezen voor het pedagogisch project en elke dag voluit gaan voor de leerlingen en deze leerlingen oneindig veel kansen geven.”

Dinsdagavond was er een personeelsvergadering op school, die al langer was gepland. Chat-gate kwam er ter sprake. Volgens een bron zou de vergadering een uur langer hebben geduurd dan voorzien. “Veel leerkrachten zijn boos omdat er geen sancties zijn getroffen tegen de twee collega’s. Het schoolbestuur was vooral geïnteresseerd in wie de chats had gelekt. Sommige leerkrachten reageerden emotioneel op het onbegrip van het schoolbestuur. De leerkrachten die betrokken zijn bij chat-gate lopen vrolijk rond en voelen zich onaantastbaar”, klinkt het bij een bron in de school.