Chat-gate in Aalst: School vraagt in mail aan leerlingen en ouders om discretie, publieke opinie is streng voor chattende leerkrachten Rutger Lievens

01 oktober 2019

18u16 1 Aalst ‘VTI Chat-gate’ blijft de gemoederen beroeren. In een reactie op de verschenen artikels heeft het VTI in Aalst een mail gestuurd naar alle personeelsleden, leerlingen en hun ouders. “Gelieve dit dossier in alle discretie te behandelen. Wij willen dit schooljaar laten verlopen in een sereen klimaat”, staat er te lezen. Op sociale media is het allesbehalve sereen. Daar wordt onomwonden om het ontslag van de leerkrachten gevraagd.

Dit weekend kwamen twee leerkrachten Mechanica van het VTI in opspraak nadat een Facebook-chatconversatie uitlekte. Het artikel over de inhoud van die chats, lees je hier. In die chats spreken leerkrachten af om leerlingen tegen te werken en sturen ze elkaar euforische berichten wanneer een jongere geen getuigschrift haalt.

Op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd. In de publieke opinie worden de leerkrachten - die niet werden ontslagen - zwaar veroordeeld. ‘Een diploma maakt van u nog geen leerkracht, daar is meer voor nodig’, schrijft iemand. ‘Leerkrachten voorgoed schorsen’, vraagt een ander. ‘Te erg voor woorden. En dan nog maar te bedenken dat die advocaat alles goedpraat #eikel. Jullie moeten de kinderen een toekomst geven, niet pesten!’, schrijft nog iemand anders. De meeste mensen begrijpen niet waarom de twee leerkrachten die de chats verstuurden, nog mogen blijven werken op de school.

Mail naar ouders, leerlingen en leerkrachten

De school probeert ondertussen de gemoederen te bedaren en stuurde een mail naar de leerkrachten van het VTI, de leerlingen en hun ouders. “Dit weekend kwamen wij als VTI-school op minder fraaie wijze in de pers. De feiten waarvan sprake, betreuren wij ten zeerste. Een oneerlijke omgang met leerlingen, collega’s en directie gaat lijnrecht in tegen het pedagogisch project van de school. Wij kunnen dergelijk gedrag niet goedkeuren”, aldus de directie.

“Vanuit ons pedagogisch project willen wij onze kinderen en jongeren leren leven en leren leren vanuit de waarden waarvoor priester Daens stond en van waaruit hij leefde: sociale bewogenheid, gelijkwaardigheid en vernieuwing”, schrijft de directie.

“Vanuit deze visie volgen wij dit dossier verder op. Na het bekend raken van de feiten, gingen wij onmiddellijk in gesprek met alle betrokkenen en stelden wij met de betrokken leraren een afsprakenkader op. Wij volgen dit strikt op en zullen bij overtredingen gepaste maatregelen nemen. Onze school doet er alles aan om dergelijke feiten in de toekomst te vermijden”, luidt het bericht.

Discretie gevraagd

“In het belang van alle leerlingen en met respect voor de privacy van alle betrokkenen behandelen wij deze gebeurtenis vanaf de eerste dag met de grootste voorzichtigheid. Tenslotte hopen wij op jullie te mogen rekenen om deze kwestie met de nodige terughoudendheid en discretie te behandelen. Wij willen dit schooljaar laten verlopen in een sereen klimaat, in het belang van onze leerlingen en ons schoolteam.”