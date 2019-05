Champagnefeesten tijdens Hemelvaartweekend in ‘de keirk’ ten voordele van Akabe scoutsgroep KOEN MOREAU

25 mei 2019

14u01 0 Aalst De ontwijdde en tot feestzaal omgevormde kerk langs de Geraardsbergsesteenweg in Erembodegem doet tijdens het weekend van vrijdag 31 mei, zaterdag 1 en zondag 2 juni dienst als locatie voor de allereerste ‘Champagnefeesten’ in de regio.

Het initiatief wordt geïmporteerd uit West-Vlaanderen waar het elf jaar geleden ontstond als extraatje naast een ruilbeurs voor Champagnecapsules. “Liefhebbers zullen hier bij de diverse deelnemende Champagnehuizen wel bijzondere capsules vinden, maar voor een ruilbeurs is er te weinig plaats”, vertellen de organisatoren.

Door de aanwezigheid van tien prijsvriendelijke en kwalitatieve Champagnehuizen kunne bezoekers er uitgebreid proeven en indien gewenst ook aankopen doen. Een toegangskaartje kost 5 euro, maar via de deelnemers worden ook heel wat gratis inkomtickets verdeeld. “Een degustatieglas dat tevens een collectorsitem is, kost 4 euro en geeft recht op twee glazen Champagne. Je glas nadien laten vullen, kost 4 euro per glas.” Er worden ook unieke met diamanten belegde Champagneflessen verkocht.

Lokale handelaars

Verschillende lokale handelaars ondersteunen het initiatief. Daardoor kunnen bezoekers er ook kennis maken met de wijnen van Domaine La Gontarde, Juwelen Carino, kledij van Modern Knight, Spaanse droomhuizen via Gold-Estates en Wout’s Gin uit Erpe-Mere.

Start is vrijdagavond 31 mei om 18 uur, zaterdag opent ‘de keirk’ om 11 uur voor een aperitiefconcert met Jo Arend. Vanaf 19 uur zijn er live optredens van Celine Hermans, Vanessa Chinitor en Dirk Bauters.

Ontbijten voor goede doel

Voor zondagochtend 2 juni kan je intekenen op een luxe-Champagne-ontbijt. Dat kost 29 euro, degustatieglas inbegrepen. Een deel van de opbrengst hiervan wordt geschonken aan Akabe-scoutsgroep Sint-jan Berchmans uit Aalst. Zij zetten zich in voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Bezoekers kunnen eveneens deelnemen aan een tombola. Daarmee is een prachtig juweel te winnen.

Meer info: www.champagnefeesten.be