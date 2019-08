Champagnefeesten steunen scouts Akabe met cheque Rutger Lievens

27 augustus 2019

19u55 0 Aalst Scouts Akabe uit Aalst heeft een cheque van 1.250 euro in ontvangst mogen nemen van De Champagnefeesten. Die feesten vonden plaats in Keirk in Erembodegem.

“De Champagnefeesten vonden na 10 jaar aan de kust plaats in Aalst. Meer bepaald in Keirk in Terjoden in Erembodegem. Het is een event dat moet groeien, maar we zijn heel tevreden over het verloop én de opbrengst voor het goede doel: 1.250 euro”, zeggen de organisatoren. Als goed doel kozen ze Akabe Aalst, een scouts voor kinderen en jongeren die anders zijn.