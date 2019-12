Chalet de Goudkarper krijgt opnieuw dieven over de vloer Koen Baten

24 december 2019

10u59 2 Aalst In Meldert in de Nedermolenstraat hebben dieven opnieuw toegeslagen bij Chalet De Goudkarper aan de visvijver. Het is niet de eerste keer dat de uitbater slachtoffer is geworden van een inbraak. Ook op een andere locatie in dezelfde straat hebben ze ingebroken.

Uitbater Filip Michiels weet niet meer wat hij moet doen. De zaak beschikt over camerabewaking, maar dit schrikt de daders duidelijk niet af. “Dit keer gingen ze aan de haal met mijn computer en tablet", zegt Filip. De daders werden gefilmd en waren met twee. “Een van de mannen is herkenbaar, ik hoop dat iemand hem kan herkennen.” In mei dit jaar was Filip ook al eens slachtoffer van een inbraak. Toen vernielden ze zelf de camera’s en sloegen ze een glas stuk om binnen te raken. Toen konden ze niets buitmaken.

Er werd aangifte gedaan bij de politie, maar er is nog geen spoor naar de daders op dit moment. Ook even verderop werd er een inbraak gepleegd in dezelfde straat, dit keer in een woning, het is niet duidelijk of er iets gestolen werd.