Celstraffen en vrijspraak in beroep na vechtpartij in The Factory Jeffrey Dujardin

28 mei 2019

17u10 0 Aalst In het Gentse hof van beroep werden twee jongemannen uit Aalst veroordeeld tot celstraffen van 3 en 6 maanden, de derde werd vrijgesproken na een vechtpartij in Aalst. De drie werden in eerste aanleg vrijgesproken, maar het parket ging in beroep. In beroep vroegen ze de vrijspraak.

De feiten vonden plaats op 1 mei 2013 in The Factory in het Aalsterse. Een man die een feest organiseerde moest tussenkomen nadat een vrouw lastiggevallen werd door een jongeman. Hij confronteerde de jongeman en zou volgens de beklaagden een slag uitgedeeld hebben, waarna een van de beklaagden tussenbeide kwam. Zij werden de deur uitgestuurd, maar de organisator volgde.

Daar liep het uit de hand: het kwam tot een vechtpartij waarvan beide partijen een ander verhaal hebben. Volgens de advocaat van het slachtoffer gaf één van de beklaagden een slag aan het slachtoffer, waarna de twee anderen ook enkele slagen uitdeelden. De advocaten van de drie mannen vertelden een ander verhaal, “De organisator was straalbezopen. Hij wist niet meer van welke planeet hij was. Hij sloeg binnen een jongeman en volgde erna de drie naar buiten. Daar nam hij 20 man mee en wou ze een lesje leren. Ze stonden klaar met broeksriemen in de hand”, klinkt het. “Ze zijn uiteindelijk gevlucht. Het was wettige zelfverdediging”, aldus hun advocaten die de vrijspraak vroegen.