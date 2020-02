Celstraf met uitstel na tragisch dodelijk ongeval Koen Baten

20 februari 2020

14u27 4 Aalst G.R. is door de rechtbank in Aalst veroordeeld tot een celstraf van drie maanden met uitstel voor zijn betrokkenheid bij een aanrijding met dodelijke afloop op de Kapiteintjesstraat in Aalst. Hij was toen aan het werk voor de stad Aalst. De politierechter gaf ook wel een veeg uit de pan naar de stad. “Dergelijke voertuigen mogen toch met een camera om achteruit te rijden voorzien zijn", klonk het.

Het ongeval gebeurde op 6 december 2018 in Aalst. Een bejaarde dame van 88 was er aan het wandelen toen ze werd aangereden door de vrachtwagen van de stad. G.R. zat op dat moment achter het stuur en was achteruit aan het rijden, waardoor hij de vrouw onmogelijk kon zien. Sindsdien gaat de jongeman gebukt onder spijt en laat hij zich ook begeleiden. Zijn advocaat had de opschorting gevraagd, maar daar ging de rechtbank niet op in.

“De feiten zijn bewezen, en iets voorzichtiger rijden had dit kunnen voorkomen", aldus de rechter in het vonnis. “We zijn echter ook niet blind voor de omstandigheden. Er was 41 meter onzichtbaarheid achter de vrachtwagen. Dit soort voertuigen, die eigendom zijn van de stad, mogen toch wel voorzien zijn van een camera. Het ging bovendien om een bijzonder recent voertuig uit 2014. Het is onbegrijpelijk dat er geen camera aanwezig was op het voertuig", zette de rechter neer in een duidelijk statement.

Ook het schuldinzicht van de beklaagde en het duidelijk ontbreken van externe factoren zorgde voor een milde straf. Hij kreeg een celstraf van drie maanden met uitstel, een boete van 4.000 euro waarvan 2.300 euro met uitstel en een rijverbod van zes maanden met vier maanden uitstel. Hij moet wel alle examens opnieuw afleggen alvorens hij opnieuw mag rijden.