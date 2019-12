CD&V zal ‘nee’ zeggen tegen meerjarenplan vanavond: “Burgemeester moet het vertrouwen herstellen” Rutger Lievens

17 december 2019

07u13 8 Aalst CD&V zal vanavond op de gemeenteraad ‘nee’ zeggen tegen het meerjarenplan. Schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) heeft nog altijd haar bevoegdheden niet terug en dat pikt de partij niet. “De burgemeester moest het vertrouwen herstellen, dat is nog altijd niet gebeurd”, zegt CD&V Aalst. Gaan we naar onbestuurbaarheid?

Het CD&V-bestuur zat maandagavond voor de gemeenteraad samen. “Het bestuur neemt akte van de verschillende verklaringen die de burgemeester en de stadssecretaris in de media en vorige week in de verenigde commissie hebben gedaan, verklaringen die niet altijd letterlijk in het voorliggende meerjarenplan vermeld zijn”, aldus lokaal voorzitter Yves De Graeve. “De burgemeester heeft op 21 november verklaard: ‘De pastorieën worden niet verkocht, het nieuwe zwembadcomplex wordt niet gereduceerd om te besparen, en de bouw van een nieuwe veiligheidskazerne wordt opgestart.”

Yves De Graeve gaat verder: “De burgemeester heeft op 21 november ook het volgende verklaard: ‘En geen enkele jeugd-, cultuur- of sportvereniging zal minder krijgen dan in de vorige legislatuur’. En op 5 december heeft hij herhaald dat ‘het nog steeds de bedoeling is om iedereen te geven wat het de vorige jaren heeft gehad. Op sportgebied zijn er net zoals op andere domeinen generieke besparingen geweest, maar mochten er tekorten zijn, dan zijn interne kredietaanpassingen nog steeds mogelijk.’”

“Meerjarenplan niet in overeenstemming met woorden burgemeester”

“CD&V waardeert de verklaringen van de burgemeester en hoopt dat het voorliggend ontwerp van de meerjarenplannen snel in overeenstemming met de verklaringen kan worden gebracht”, zegt de partij vandaag. “De voorliggende teksten zijn een framework dat nog verder moet worden ingevuld en waarin nog veel kan worden geschoven. De hoogste ambtenaar van de stad Aalst, de heer Wim Leerman, heeft dan weer laten optekenen: ‘dat er aan het financiële evenwicht van de in het schepencollege goedgekeurde meerjarenplanning niet meer gemorreld kan worden, maar het stadsbestuur kan wel nog schuiven in wat ze prioritair vindt.’ Dit betekent dat hetgeen in de meerjarenplan staat, nog op hoofdzaken kan worden gewijzigd. Of anders: er is vertrouwen nodig in het schepencollege om aan dit framework een goedkeuring te geven.”

Tijdens de verenigde commissie van vorige week zijn er volgens de partij ernstige fouten in de tekst van het meerjarenplan aan het licht gekomen. “De bevoegde schepen heeft toegegeven dat nogal wat bepalingen over Kareeloven fout zijn. Er zitten ook fouten in de weergave van de budgettaire lijnen voor personeel (vastbenoemd personeel van 33 naar 88 miljoen euro in 2022) en van politiek personeel (met een sprong van 1,1 naar 5 miljoen euro in 2022). Het schepencollege heeft nog niet aangeven hoe die fouten zullen worden rechtgezet”, zegt Yves De Graeve (CD&V).

“Een en ondeelbaar”

“Op 4 november heeft de burgemeester verklaard dat hij met CD&V de stad wenst te besturen. CD&V-Aalst heeft onmiddellijk gereageerd als één en ondeelbaar achter schepen Uyttersprot te staan”, zegt de Graeve. “We hebben de burgemeester herhaaldelijk opgeroepen om het vertrouwen binnen de coalitie te herstellen. Tot heden is daaraan door hem geen concrete invulling gegeven. Het afdelingsbestuur heeft drie weken geleden beslist dat er van de goedkeuring van het meerjarenplan geen sprake kan zijn tenzij het vertrouwen werd hersteld. Vanavond bevestigt het afdelingsbestuur haar eerdere beslissing. Rustige vastheid”, zegt hij.