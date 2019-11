CD&V-voorzitter: “De burgemeester moet problemen oplossen, hij moet er geen creëren”

Aalst

CD&V-voorzitter Yves De Graeve bevestigt dat de Aalsterse afdeling woensdagavond nog geen beslissing heeft genomen over de meerjarenplanning. Die werd in het stadsbestuur goedgekeurd door schepen Katrien Beulens, maar zonder schepen Ilse Uyttersprot. Binnen de partij is er nu discussie over wat er moet gebeuren. Volgens De Graeve (CD&V) doet burgemeester D’Haese (N-VA) te weinig moeite om zijn ploeg samen te houden.