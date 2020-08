CD&V verdeelt 1000 ‘Bedankt Ilse’-affiches: “Zo kunnen we toch samen rouwen” Rutger Lievens

13 augustus 2020

14u32 0 Aalst Andries Deraedt verdeelt in sportcomplex Schotte affiches met een zwart-wit foto van Ilse Uyttersprot en de boodschap ‘Bedankt Ilse’. De oud-burgemeester en schepen van de stad Aalst Ilse Uyttersprot (CD&V) werd vorige week in dood aangetroffen en morgen vrijdag 14 augustus vindt de uitvaart plaats in Moorsel. Samen rouwen is door het coronavirus echter geen sinecure, vandaar het initiatief van de partij van Ilse Uyttersprot. “Samen blijven we sterk, omdat Ilse dat ook was”, zegt CD&V Aalst.

De partij van Ilse Uyttersprot uitte haar verdriet via sociale media. “Plots en ongewild namen we afgelopen dinsdag, 4 augustus 2020, afscheid van onze lijsttrekker, onze rots, onze vriendin, ons Ilse. Zij zette CD&V Aalst de laatste twee decennia opnieuw op de kaart. Zij verdedigde steeds onze stem en hechtte veel belang aan gedragenheid binnen de partij, aan inspraak van ieder van ons. Als partij kijken we met groot aanzien en oprechte dank terug op haar inzet en loyaliteit. Bedankt Ilse”, schrijven Yves De Graeve, voorzitter CD&V-Aalst en Theo Nsengimana, fractievoorzitter in de gemeenteraad.

Stilstaan bij partnergeweld

“Een tijd van samenzijn is, gelet op de huidige Corona-omstandigheden, niet eenvoudig. Een tijd van samenhorigheid en delen van verdriet is des te meer nodig. Laat ons steun vinden bij elkaar op een veilige afstand. Laat ons stilstaan bij alle slachtoffers van partnergeweld, bij Ilse in het bijzonder”, zeggen Nsengimana en De Graeve.

De partij verdeelt nu 1.000 affiches met de boodschap ‘Bedankt Ilse’. “We hebben die verdeeld onder de leden en je kan ze ook afhalen in De Looyerij”, zegt Frederik Meulewaeter van CD&V. “Hang deze gerust voor uw raam als steun ten aanzien van de familie en vrienden van Ilse en als steun ten aanzien van alle slachtoffers van partnergeweld. Dit geeft ons de kans om samen te rouwen. Zo kunnen we, ondanks de onmenselijkheid van enkelen, samen blijven geloven in de goedheid van zovelen. Samen blijven we sterk, omdat Ilse dat ook was.”

Rouwregister

De affiches zijn gewild. “Zelfs van buiten Aalst willen ze de affiche. Er zijn al heel wat mensen de affiche komen halen”, zegt Andries Deraedt. Vrijdag wordt de uitvaart live uitgezonden op een groot scherm in De Looyerij waar Deraedt uitbater van is. Er zullen 80 mensen toegelaten worden in De Looyerij in sportcomplex Schotte, een plek waar Ilse graag kwam.

CD&V opende een digitaal rouwregister. “Voor zij die toch fysiek hun steun wensen te betuigen, opende de stad op vraag van onze afdeling een rouwregister dat u kan terugvinden in het Administratief Centrum (Werfplein 9). Zit u met vragen over partnergeweld, bel het gratis nummer 1712", aldus de partij.