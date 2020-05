CD&V roept op tot dialoog tussen stad en carnavalisten: “Ik heb nu geen tijd voor politieke spelletjes”, reageert burgemeester D’Haese (N-VA). Rutger Lievens

04 mei 2020

06u56 7 Aalst CD&V Aalst roept het stadsbestuur op tot dialoog met de carnavalsverenigingen in het licht van carnaval 2021.De partij vreest dat de coronacrisis ook veel Aalsterse carnavalsgroepen financieel zal treffen. “Sorry, maar ik heb echt nu geen tijd voor politieke spelletjes”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

In de carnavalswereld worden er heel wat vraagtekens gesteld bij de organisatie van carnaval 2021. Zal er überhaupt wel een carnavalseditie plaats vinden in 2021? De door virologen voorspelde tweede uitbraak kan hier een domper op de feestvreugde worden. Zolang niet iedereen gevaccineerd is, is een volksfeest met duizenden sociale contacten dan geen ernstig gezondheidsrisico?

Heel wat vragen

“Er is dringend nood aan een draaiboek voor de carnavalsverenigingen in het vooruitzicht van carnaval van volgend jaar” zeggen Koen Van Acker en Gil De Boeck. “We roepen onze stad op om onze carnavalsverenigingen te ondersteunen. CD&V Aalst pleit voor dialoog tussen stadsbestuur en carnavalisten dit onder meer door de opmaak van een draaiboek waarin mogelijke scenario’s, probleemstellingen maar vooral uitwerkingen en oplossingen staan. Een nauwe samenwerking tussen carnavalisten en betrokken diensten moet hierbij een solide basis vormen waarbij diverse mogelijkheden werden afgetoetst met de carnavalisten en hun vertegenwoordigers.”

Volgens CD&V moeten heel wat vragen beantwoord worden. “Wordt het een editie met of zonder wagen? Wordt de lengte van de wagens ingekort? Wanneer kunnen we aan onze praalwagen en kostumering werken? Wat als de stoet niet doorgaat? De vragen stapelen zich op en veel groepen weten niet waar ze aan toe zijn. Met een draaiboek waarin er meer duidelijkheid geschept wordt over de stoet, de prinsenverkiezing en de randactiviteiten kan men zich sterk maken voor de mogelijke uitdagingen”, zeggen Van Acker en De Boeck.

Het is nu al zeker dat het financieel een harde dobber wordt voor de carnavalsgroepen. Geen eetfestijnen, geen stoeten in andere steden die de kas spijzen. “Door de genomen maatregelen vallen er voor de carnavalsgroepen tal van inkomsten weg de komende maanden. Dit terwijl de kosten blijven. CD&V vraagt dan ook dat het stadsbestuur bekijkt hoe carnavalsgroepen ondersteund kunnen worden, indien nodig ook financieel”, zegt de partij.

“Heeft CD&V een glazen bol?”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) vindt het statement van de partij ongehoord in crisistijd. “CD&V schrikt vrij laat wakker, want een kleine maand geleden vond er al een overleg plaats met de Dienst Evenementen. Verschillende carnavalsgroepen werden reeds vanuit de stad gecontacteerd met de boodschap dat we in de gegeven omstandigheden uiteraard de verschillende scenario’s zullen overdenken en evalueren”, zegt de burgemeester. “Aan de groepen werd toen al gecommuniceerd dat overleg uiteraard zal plaatsvinden, ten vroegste midden mei gezien de actuele context waarvoor iedereen overigens veel begrip heeft.”

“De waarheid is natuurlijk ook dat niemand op dit moment weet wat de toekomst precies brengen zal: zelfs voor wetenschappers is twee weken een eeuwigheid in deze ongeziene crisistijd”, zegt de burgemeester. “Alleen CD&V Aalst heeft blijkbaar ergens een glazen bol op de kop kunnen tikken. Sorry, maar ik heb echt nu geen tijd voor politieke spelletjes”, aldus D’Haese (N-VA). “Ik denk dat we de prioriteiten niet door elkaar mogen halen: op dit ogenblik gaat het over mensenlevens en over het winnen van een medische en logistieke strijd tegen een gevaarlijk virus. Vervolgens is er de heropstart van de economie.”

“Carnaval zal door mij ook nooit vergeten worden”, gaat hij verder. “Ik ben er nogal van overtuigd dat de meeste carnavalisten er net hetzelfde over denken. Zij weten heus wel dat deze bestuursmeerderheid hen een zeer warm hart toedraagt en hen uiteraard ten volle zal betrekken en ondersteunen in aanloop van en naar carnaval 2021.”