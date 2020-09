CD&V over zomercarnaval: “We betreuren onemanshow D’Haese” Rutger Lievens

17 september 2020

16u14 0 Aalst “Carnaval is voor Aalstenaars te belangrijk om door de burgemeester alleen te beslissen”, zegt Theo Nsengi van CD&V Aalst.

Eerder hadden ook al Groen, Lijst A en sp.a een gezamenlijk persbericht verstuurd over het voorstel om een zomercarnaval te organiseren. “Voorafgaand overleg met virologen, het Feestcomité, de carnavalsverenigingen en de gemeenteraad zijn absoluut nodig alvorens zo’n beslissing kan worden genomen. Is er wel draagvlak voor dit voorstel bij de carnavalsgroepen?”, vraagt CD&V Aalst zich af. “Waren er in overleg echt geen alternatieve oplossingen te bedenken nu iedereen moet leren leven met het virus? Het voorstel van de burgemeester van de burgemeester om eind juni carnaval te organiseren is niet oké;”

“Juni is immers de maand van examens voor de scholieren én studenten. Velen onder hen zijn ook carnavalisten. Als een verschuiving nodig is, moet ook dat voor CD&V in overleg met virologen, het Feestcomité, de carnavalsverenigingen en de gemeenteraad. Ook voor ons geldt dat onze inwoners en de carnavalisten aan solo slim beslissingen, met zware gevolgen voor onze stad, niets hebben”, zegt Nsengi.