CD&V over politieke crisis in Aalst: “Burgemeester, stop het macho-gedrag, wijs ‘besparingsschepen’ De Ridder terecht en schrap de besparingen op jeugd, sport en cultuur” Rutger Lievens

05 november 2019

14u06 0 Aalst “CD&V hoopt dat de burgemeester zijn schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) terechtwijst en zich distantieert van de zware besparingen die hij voorstelt”, zegt Eddy Couckuyt (CD&V), fractievoorzitter van zijn partij in de gemeenteraad van Aalst.

Sinds maandag verkeert politiek Aalst in een crisis. CD&V-schepen Ilse Uyttersprot verloor haar bevoegdheden Sport, Cultuur en Jeugd nadat de besparingsplannen uitlekten. CD&V vindt de maatregel die burgemeester D’Haese (N-VA) nam onterecht. Samen met N-VA en Open Vld vormt CD&V een meerderheid van 26 zitjes op 43 in de gemeenteraad van Aalst. CD&V heeft zes zitjes, dus zonder die partij is er geen meerderheid. Heeft het bestuur van burgemeester D’Haese nog een meerderheid in de gemeenteraad?

“Wij kijken uit naar de meerjarenplanning die zal worden voorgesteld. Vorig jaar hebben we een bestuursakkoord getekend. Vinden we genoeg punten uit dat bestuursakkoord terug in de meerjarenplanning 2020-2025, dan is er nog een meerderheid”, zegt Eddy Couckuyt (CD&V), fractievoorzitter van zijn partij in de gemeenteraad van Aalst.

Machogedrag

Dat Ilse Uyttersprot (CD&V) nu een schepen zonder bevoegdheden is, maakt volgens hem niet zoveel uit. Uyttersprot blijft schepen, alleen worden Sport, Jeugd en Cultuur nu beheerd door alle schepenen. “Het maakt geen enkel verschil, want alle schepenen hebben in het schepencollege altijd het recht om hun mening te geven over alle thema’s. Ilse Uyttersprot blijft naar de schepencolleges gaan en zal er haar mening geven vanuit haar expertise op de domeinen Sport, Jeugd en Cultuur. Theoretisch zijn haar bevoegdheden afgepakt, maar de maatregel is juridisch een lege doos. Het is vooral macho van de burgemeester”, zegt Couckuyt.

Schepen terechtwijzen

CD&V wil zich niet laten meeslepen door emoties. Op menselijk vlak moet het hard zijn om dit mee te maken, maar het lijkt de CD&V’ers niet klein te krijgen. “We zijn groter dan dat. Trouwens, de lekken zijn gestart afgelopen zomer, toen schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) in de kranten aankondigde dat er bespaard moest worden. Toen is er paniek ontstaan bij de mensen. Zijn scherpe voorstellen zijn de oorzaak van het onheil.”

De partij wil dat burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zijn schepen van Financiën op het matje roept. “We hopen dat de burgemeester Matthias De Ridder scherp terechtwijst en dat hij zich distantieert van de voorgestelde besparingen op Jeugd, Cultuur en Sport.”