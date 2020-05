CD&V lanceert coronaplan: “Maak sommige straten in stadscentrum tijdelijk autoluw, geef fietsers en voetgangers meer plaats” Rutger Lievens

25 mei 2020

14u21 0 Aalst CD&V Aalst wil dat het stadsbestuur meer straten in het centrum - tijdelijk - autoluw maakt. De partij wil meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Dat staat in hun ‘coronaplan’, een verzameling ideeën en voorstellen over Aalst na corona.

Of CD&V Aalst tegenwoordig een meerderheidspartij is of in de oppositie zetelt, niemand die het eigenlijk kan zeggen. Met Ilse Uyttersprot hebben ze nog een schepen in het stadsbestuur, maar al haar bevoegdheden zijn afgenomen door N-VA en Open Vld. Die partijen vinden dat CD&V een oppositiepartij is en behandelen haar ook zo. CD&V zelf gedraagt zich dan weer als een oppositiepartij, maar vindt zichzelf nog altijd een meerderheidspartij. Aan die absurde situatie heeft ook het coronavirus niks kunnen veranderen.

Coronaplan

Tijdens de coronacrisis is er wel nagedacht over de toekomst van Aalst en al die ideeën heeft de partij nu samengevat in haar coronaplan. Het opmerkelijkste voorstel is waarschijnlijk dat CD&V pleit voor meer autoluwe straten. “In een samenleving waarbij we anderhalve meter afstand moeten houden, is de publieke ruimte schaars”, zegt Olivier Van Kerkhove, coördinator van het plan. “We stellen bijvoorbeeld voor om deze zomer in het centrum van Aalst meer ruimte voor fietsers en voetgangers te voorzien. Sommige straten in het centrum tijdelijk autoluwer maken ten voordele van de zachte weggebruikers is een concrete optie. Ook ruime fietsenstallingen aan het begin van de autovrije zone helpen om de ruimte voor voetgangers in het winkelhart te maximaliseren. Het is een win-winoplossing voor iedereen”, zegt hij. Welke straten autoluw moeten worden, dat wil de partij niet zeggen. “Dat moeten de mobiliteitsexperts van de stad eens bekijken”, klinkt het.

Taskforce

Theo Nsengimani, fractieleider in de gemeenteraad, pleit er in het coronaplan ook voor om een sociale taskforce op te richten om samen met de lokale sociale organisaties de sociale crisis te bestrijden. Hij zal dit punt ook in de gemeenteraad van morgen aanbrengen.

“Kinderen genieten specifieke aandacht in ons plan”, zegt Yves De Graeve, lokaal voorzitter van CD&V. “Waarom geen extra initiatieven nemen om tot meer speelstraten te komen? De zomervakantie kan voor kinderen veel leuker worden als de straat waar ze wonen een speelstraat wordt.”

“Deze uitzonderlijke omstandigheden zijn ook een momentum om nieuwe paden te verkennen en daarbij de verbeelding vrij spel te geven. CD&V roept alle Aalstenaars op om creatief mee te denken om het leven in onze stad de komende maanden aangenaam te maken voor de mensen, verenigingen en bedrijven”, zegt de partij.

U vindt de ideeën terug op de website https://aalst.cdenv.be/. CD&V nodigt de Aalstenaars graag uit om hierover in een creatieve dialoog te gaan. Voorstellen zijn welkom via aalstcdenv@gmail.com.