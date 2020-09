CD&V hoopt op eerherstel voor de overleden Ilse Uyttersprot: “Vernoem het nieuwe zwembad naar haar” Rutger Lievens

15 september 2020

21u59 1 Aalst CD&V pleit ervoor om het nieuwe stedelijke zwembad te vernoemen naar de overleden oud-burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot. Het zou een ultiem eerbetoon én eerherstel zijn volgens de partij. In het belfort vindt de eerste gemeenteraad plaats zonder de vermoorde politica. Die gemeenteraad begon met een minuut stilte.

Alle politieke fracties uitten hun medeleven met de familie en vrienden van de op 4 augustus vermoorde Ilse Uyttersprot (CD&V). Onder meer Vera Van der Borght (Open Vld) en Ann Van de Steen (Lijst A) haalden bij wijlen op emotionele wijze herinneringen op.

Theo Nsengi van CD&V Aalst hoopt samen met zijn partijgenoten op een ultiem eerherstel en eerbetoon. “Ze heeft nooit informatie gelekt naar de pers”, zo vertelde hij. “Het grootste project met haar naam onder is het prachtige nieuwe zwembad dat vorm krijgt op de plaats waar haar vader het huidige zwembad inhuldigde in de jaren tachtig. Dit project was haar grootste trots”, aldus Nsengi (CD&V). “Ilse haar tomeloze inzet voor de realisatie van het nieuwe zwembad verdient een eerbetoon. De CD&V-fractie verwacht dat de gemeenteraad en het schepencollege haar de eer zullen bewijzen het nieuwe zwembad naar haar te noemen. Wij hopen dat alle politieke fracties en onafhankelijken het fatsoen zullen hebben om haar die eer te gunnen, als teken van erkentelijkheid, dankbaarheid en respect.”

Het schepenmandaat dat vrij was gekomen na het overlijden van Ilse Uyttersprot werd zoals verwacht niet opengesteld. De meerderheidspartijen N-VA en Open Vld hadden samen met de onafhankelijken laten weten dat niemand Ilse Uyttersprot zou vervangen in het schepencollege. Ook CD&V was geen vragende partij meer. “De omvang van woordbreuk en vertrouwensbreuk (tussen N-VA en Open Vld enerzijds en CD&V anderzijds, nvdr.) leidt ertoe dat we het voorstel om het mandaat vacant te verklaren, zullen verwerpen. In die omstandigheden is een verdere samenwerking met deze coalitiepartners onmogelijk”, aldus Theo Nsengi (CD&V). De partij zit vanaf nu dus officieel in de oppositie.