CD&V: “Gemeenteraad verplaatst naar eind deze maand omdat meerderheid niet met genoeg is” Rutger Lievens

16 september 2020

15u40 4 Aalst Omdat de gemeenteraad van dinsdag te lang duurde, werd besloten om de rest van de agenda op 29 september af te werken. Volgens kersverse oppositiepartij CD&V is dat een manoeuvre van de Open Vld en N-VA om te verhullen dat ze geen meerderheid hebben in de gemeenteraad.

De gemeenteraad werd stopgezet om 00.30 uur. CD&V’er Eddy Couckuyt is verbaasd dat die niet wordt verdergezet op woensdagavond 16 september. “Er is de afspraak en het reglement van orde in de gemeenteraad. Dit voorziet in een verderzetting van de gemeenteraad op woensdag indien de agenda uitloopt. Gezien de krappe meerderheid vandaag niet in aantal is, zal de gemeenteraad later deze maand vervolgd worden. De vele punten die bespreking vergden werden verdaagd. De goede werking van het stadsbestuur komt in het gedrang”, vindt Couckuyt (CD&V).

Gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) betreurt de manier waarop de nieuwe oppositiepartij verkeerde info de wereld in stuurt. “Op vraag van gemeenteraadslid Lander Wantens van Groen, van de oppositie dus, heb ik de gemeenteraad geschorst. De afspraken binnen de gemeenteraad voorzien erin dat als de vergadering te lang duurt, agendapunten kunnen worden verdaagd. Zo kan het democratische debat plaatsvinden zoals het hoort. Ik heb alle fractievoorzitters bij mij geroepen en ad hoc hebben we beslist om de gemeenteraad stop te zetten en verder te zetten op 29 september. Ook Theo Nsengi van CD&V was daarmee akkoord”, zegt Coppens (N-VA).

Lander Wantens van Groen bevestigt het verhaal van David Coppens: “Er was eigenlijk weinig discussie over. Dit is gisteren inderdaad in consensus beslist.”