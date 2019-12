CD&V Erembodegem verliest kopvrouw Silke Van Vaerenbergh, maar blijft CD&V Aalst steunen Rutger Lievens

19 december 2019

17u38 3 Aalst “Het voltallige bestuur van CD&V Erembodegem schaart zich achter de CD&V-afdeling van Aalst en haar mandatarissen”, zegt de Erembodegemse CD&V. Silke Van Vaerenbergh is al een paar jaar het gezicht van CD&V Erembodegem en Nieuwerkerken.

Silke Van Vaerenbergh was tot dinsdag de kopvrouw van de Erembodegemse CD&V en politiek sterkhouder in de deelgemeente. Nu zij onafhankelijke is geworden en de meerjarenplanning wel goedkeurde in de gemeenteraad, verliest CD&V een van haar jonge talenten. Maar volgens CD&V Erembodegem is Silke de enige van het bestuur die de partij verlaat en maakt de lokale CD&V van Erembodegem een doorstart.

“Naar aanleiding van het verlaten van de partij door onze plaatselijke mandataris en het ontslag van de voorzitter nam het CD&V-bestuur van sectie Erembodegem op 18 december een nieuwe doorstart”, zo communiceert de partij. “Het voltallige bestuur besliste om zich achter de CD&V-afdeling Aalst en haar mandatarissen te scharen. Tevens werd een nieuw dagelijks bestuur samengesteld zodat de werking op géén enkel moment in het gedrang komt. We zullen ons ook de komende jaren blijven inzetten voor de inwoners van Erembodegem en hun belangen. Dossiers met betrekking tot Erembodegem zullen wij op een kritische doch constructieve manier blijven opvolgen.”