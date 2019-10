CD&V dreigt meerderheid te verlaten als besparingen doorgaan Rutger Lievens

28 oktober 2019

18u45 2 Aalst De opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025 zet de meerderheid van N-VA, Open Vld en CD&V onder grote druk. Vorig jaar ondertekenden de drie partijen het bestuursakkoord Vooruit Met Aalst. Nu al die maatregelen uit dat bestuursakkoord ook eens becijferd zijn, blijkt echter dat er vooral moet bespaard worden. CD&V voelt zich geviseerd omdat de besparingen vooral jeugd, sport en cultuur - de bevoegdheden van schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) - treffen.

CD&V-gemeenteraadslid Iwein De Koninck - vroeger schepen van Jeugd - trok op de regionale zender TV Oost in twijfel of CD&V in het bestuur zal blijven, als deze meerjarenplaning erdoor komt. Zelf stopt hij een tijdje als gemeenteraadslid en De Koninck weet nog niet of hij wel zal terugkeren. “Als ik zie hoe het tegenwoordig verloopt binnen het stadsbestuur van Aalst - zowel inhoudelijk als intermenselijk - dan weet nog niet of ik tijdelijk stop. In deze toestand is het geen eer van deze meerderheid deel te moeten uitmaken”, zei Iwein De Koninck (CD&V) aan de regionale zender TV Oost. “Als ik zie wat er allemaal op tafel ligt, dan kan je daar niet mee akkoord gaan. Er staat letterlijk op papier dat 80% van het jeugdbeleid geen kerntaak is van de stad. Als je dat mee onderschrijft, dan kan je de boeken toedoen. Op dit ogenblik maken we nog deel uit van de meerderheid en als het document wordt aangepast ook. Als dit document doorgaat, dan denk ik van niet”, aldus Iwein De Koninck (CD&V).

Vlaams Belang liet eerder vandaag al weten dat de partij openstaat voor gesprekken om een wisselmeerderheid te leveren. De stad wil onder meer besparen op personeel en jeugd. Meer over de besparingsplannen lees je hier.