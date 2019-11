CD&V: “Bestuursakkoord is geschonden, de burgemeester heeft de stad in diepe crisis gestort” Rutger Lievens

25 november 2019

23u04 16 Aalst Bij CD&V Aalst stond er vanavond een belangrijke vergadering op de agenda. Op enkele vragen zocht CD&V een antwoord: Blijft de partij schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) steunen? Zal de partij de meerjarenplanning goedkeuren en blijft ze zo deel uitmaken van de meerderheid en het stadsbestuur? “Na drie weken is de impasse in het stadsbestuur totaal”, is de conclusie van de partij.

CD&V Aalst stelt de burgemeester verantwoordelijk voor de impasse in het stadsbestuur. “Het afdelingsbestuur evalueerde vanavond de politieke crisis in Aalst. Op 4 november 2019 namen N-VA en Open Vld de bevoegdheden af van CD&V en van schepen Ilse Uyttersprot. Concreet gaat het om de bevoegdheden Sport, Cultuur, Jeugd, Vrije Tijd, De Werf Cultuurcentrum, Onderhoud gebouwen & logistiek, Gebouwen & technieken en Kerkfabrieken. Daarmee hebben ze het bestuursakkoord op een essentieel punt geschonden en het bestuur van onze stad in een diepe crisis gestort. Tegelijk hebben beide partners aangegeven verder te willen besturen met CD&V. Tot vandaag bleven dat lege woorden”, zegt partijvoorzitter Yves De Graeve van CD&V Aalst.

“De voorzitter van CD&V-Aalst heeft N-VA en Open Vld onmiddellijk duidelijk gemaakt dat CD&V-Aalst voor honderd procent achter schepen Ilse Uyttersprot en schepen Katrien Beulens staat. Sinds CD&V en schepen Uyttersprot de bevoegdheden verloren heeft, werden geen politieke afspraken meer gemaakt over de punten die op de gemeenteraad worden behandeld en viel de politieke besluitvorming van de meerjarenbegroting stil”, aldus de partijvoorzitter.

“Eerherstel voor Uyttersprot”

“De meerjarenbegroting staat pas op 17 december op de agenda van de gemeenteraad”, zegt De Graeve. “Het afdelingsbestuur van CD&V-Aalst zal zich er op een volgend afdelingsbestuur over uitspreken. CD&V Aalst beklemtoont dat de stad voor haar sociaal beleid voldoende middelen moet uittrekken alsook voor de ondersteuning van de Aalsterse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen, zonder de lasten voor bevolking te verhogen.”

“Na drie weken is de impasse in het stadsbestuur totaal”, is de conclusie bij CD&V. “De burgemeester heeft dan wel Aalst in een crisis gestort, hij heeft nog geen enkel concreet initiatief genomen om de crisis op te lossen en eerherstel aan schepen Ilse Uyttersprot en aan CD&V te geven.”